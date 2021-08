Guîtres Abbatiale Notre-Dame Gironde, Guîtres Découvrez l’abbatiale de Guîtres Abbatiale Notre-Dame Guîtres Catégories d’évènement: Gironde

Découvrez l’abbatiale de Guîtres Abbatiale Notre-Dame, 17 septembre 2021 14:00, Guîtres. Journée du patrimoine 2021 Abbatiale Notre-Dame. Gratuit

17 – 19 septembre Découvrez l’abbatiale de Guîtres * Pour la première fois pour les Journées européennes du patrimoine, l’abbaye Notre-Dame de Guîtres vous permet de découvrir ses secrets grâce à des visites guidées. Le dimanche à 17h aura lieu un concert gratuit de jazz du groupe EGGLY JAZZ HOT. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

Abbatiale Notre-Dame Place des tilleuls, 33230 Guîtres Guîtres 33230 Gironde

Construite sur le rebord d’un plateau calcaire, l’abbatiale de Guîtres surplombe la vallée de l’Isle. Sa construction a débuté au XIe siècle. Elle recèle des merveilles, dont ses voutes monumentales ou une charpente en chataîgnier en forme de nef renversée datant du XVe et couvrant toute la nef et les bas-côtés.

