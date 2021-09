Montreuil Bellay 6 rue du Château 49260 Montreuil Bellay Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay Venez visiter l’atelier/boutique Céramiste et film vidéo fabrication 6 rue du Château 49260 Montreuil Bellay Montreuil Bellay Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

18 et 19 septembre Venez visiter l’atelier/boutique Céramiste et film vidéo fabrication * Venez découvrir l’atelier/boutique Poterie ainsi qu’une vidéo où vous verrez toutes les phases de fabrication d’une céramique. Dans une maison bourgeoise du 19ème siècle, à 100 m du Château. Céramiques créées par Myriam et Dominique, ainsi que des vasques de salle de bain en grès émaillées personnalisées. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

Entrée libre, sans inscription

02 41 38 13 92 https://autourdupot49@orange.fr

Boutique/Atelier dans une maison bourgeoise du 19ème siècle

Crédits : Myriam LEBRUN Gratuit

