Animation Baroque 53290 saint-denis-d’anjou, 17 septembre 2021 18:00, Saint-Denis-d'Anjou. Journée du patrimoine 2021 53290 saint-denis-d’anjou. Gratuit Handicap moteur

Vendredi 17 septembre, 18h00 Animation Baroque * 18 h : Soirée Baroque sous les halles avec

présentation de danses par les enfants de l’école élémentaire

Visite de la Roulotte baroque, « apéritif baroque » et animation musicale « baroque » avec David Vincent et Séverine *

vendredi 17 septembre – 18h00 à 19h00

Entrée libre

53290 saint-denis-d’anjou Place des halles 53290 saint denis d’anjou Saint-Denis-d’Anjou 53290 Mayenne

https://cibul.s3.amazonaws.com/undefined http://www.saintdenisdanjou.com

