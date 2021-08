Metz 49 Nord 6 Est - Fonds régional d'art contemporain de Lorraine Metz, Moselle « Présentes » – matrimoine pour tou.te.s 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine Metz Catégories d’évènement: Metz

17 et 18 septembre « Présentes » – matrimoine pour tou.te.s * Présentation d’œuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine à l’Arsenal, la BAM, à la préfecture, les bibliothèques Verlaine et Jean Macé et le Musée de la Cour d’Or. Présentation d’oeuvres d’artistes femmes de la collection du 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, dans plusieurs lieux publics de la ville de Metz Artistes : Marta Caradec, Armelle Caron, Dora García, Joséphine Kaeppelin, Isabelle Krieg, Myriam Librach, Véra Molnar, Liliana Motta, Graciela Sacco. Toutes les œuvres du Frac Lorraine installées sur le long terme dans les lieux publics messins ont été réalisées par des artistes hommes, sauf une ! Désireux de proposer un autre regard sur la création artistique, le Frac Lorraine a décidé de lancer les journées du matrimoine, avec ses partenaires messins. À cette occasion, les œuvres de neuf femmes artistes sont présentées, rééquilibrant ainsi la visibilité des femmes. Elles investissent, sur le long terme, la Préfecture, l’Arsenal, la BAM, les médiathèques Verlaine et Macé, le Musée de la Cour d’Or, ainsi que la cour et le jardin du Frac Lorraine. Ce projet, intitulé Présentes, reprend le titre de l’ouvrage de Lauren Bastide portant sur les femmes dans l’espace public (Allary Editions, 2020). Il s’empare de plusieurs sites du patrimoine messin pour participer à la réécriture inclusive de l’histoire de l’art et faire surgir d’autres paroles dans les lieux publics. *

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h30

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

Gratuit. Entrée libre.

49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain de Lorraine 1 bis rue des Trinitaires, 57000 Metz Metz 57045 Bellecroix Moselle

Réhabilité par l’architecte Jean-François Bodin pour réaliser un dialogue entre passé et présent, patrimoine et création, l’hôtel Saint-Livier est l’un des plus anciens édifices de la ville (fondations de la fin du XIIe s.). Résolument audacieux et contemporain, ce projet architectural, ouvert en 2004, a permis d’adapter le bâtiment aux arts visuels. Le jardin a été aménagé par Liliana Motta sur le thème des plantes migrantes.

Crédits : Graciela Sacco Bocanada, 2015 Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine. ©M. & C. Garavelli Sacco. Gratuit ©FRAC Lorraine

