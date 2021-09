Lille 1 rue nationale Lille, Nord Visite de Station V 1 rue nationale Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Visite de Station V 1 rue nationale, 17 septembre 2021 10:00, Lille. Journée du patrimoine 2021 1 rue nationale. Gratuit Handicap moteur

17 et 18 septembre Visite de Station V * Situé sur la Grand Place de Lille, Station V a pour ambition de réunir les professionnels et le grand public autour des grands enjeux de l’habitat de demain. Dans une démarche engagée de préservation de l’environnement, l’aménagement intérieur du lieu a été imaginé pour favoriser l’économie circulaire et l’artisanat local. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

*

Entrée libre

1 rue nationale 1 rue Nationale, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Centre Nord

https://cibul.s3.amazonaws.com/location16785831.jpg https://www.station-v.fr/

Situé sur la Grand Place de Lille, Station V a pour ambition de réunir les professionnels et le grand public autour des grands enjeux de l’habitat de demain. Dans une démarche engagée de préservation de l’environnement, l’aménagement intérieur du lieu a été imaginé pour favoriser l’économie circulaire et l’artisanat local.

Crédits : Maxime Dufour Gratuit Maxime Dufour

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu 1 rue nationale Adresse 1 rue Nationale, 59000 Lille Ville Lille lieuville 1 rue nationale Lille