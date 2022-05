Journée Nationale de l’Amité des Patcheuses Gap Gap Catégories d’évènement: Gap

Hautes-Alpes

Journée Nationale de l'Amité des Patcheuses Gap, 5 juin 2022, Gap.

2022-06-05 10:00:00 – 2022-06-05 16:30:00

Les Passionnées du Textile se retrouvent pour réaliser une oeuvre sous les directives d'Andrea Glittenberg Pollier C'est une journée d'échanges de rencontres, la journée se clôturera par une grande tombola à 16h. zribi_colette@yahoo.fr +33 6 33 19 58 47

