Neydens Neydens Haute-Savoie, Neydens Journée Nationale de la Marche Nordique Neydens Neydens Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Neydens

Journée Nationale de la Marche Nordique Neydens, 2 octobre 2021, Neydens. Journée Nationale de la Marche Nordique 2021-10-02 09:30:00 09:30:00 – 2021-10-02 11:30:00 11:30:00 Esplanade Vitam Parc 500 Rte des Envignes

Neydens Haute-Savoie Neydens Venez découvrir la marche nordique à l’ASJ 74 à travers une séance d’initiation encadrée par nos coaches spécialistes de cette activité ! dernière mise à jour : 2021-09-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Savoie, Neydens Autres Lieu Neydens Adresse Esplanade Vitam Parc 500 Rte des Envignes Ville Neydens lieuville 46.12316#6.09675