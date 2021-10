Journée Mobilité Internationale Étudiante (JMIE) Faculté de Médecine Paris-Saclay, 28 octobre 2021, Le Kremlin-Bicêtre.

Journée Mobilité Internationale Étudiante (JMIE)

Faculté de Médecine Paris-Saclay, le jeudi 28 octobre à 13:00

**Jeudi 28 octobre à partir de 13h** Au programme de cette après-midi: – De 13h à 14h: rencontre avec les étudiants venus en mobilité entrante 2021/22 et avec les étudiantes ayant effectué une mobilité sortante en 2020/21, – A partir de 14h: Présentation de l’offre internationale et européenne par le pôle des Relations Internationales et Européennes de la Faculté Rencontre avec le pôle des mobilités sortantes de la Direction des Relations Internationales et Européennes de Paris Saclay Découverte des opportunités offertes par l’alliance EUGLOH Echange avec le représentant du programme d’échange avec les Etats-Unis – MICEFA Les programmes EVADEH et SCOPE Témoignages des étudiants partis en mobilité d’études et de stage en 2020-2021 NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUSES ET NOMBREUX !

Entrée libre

SAVE THE DATE ! Le pôle des Relations Internationales et Européennes de la Faculté de médecine vous attend en présentiel pour vous présenter toutes les opportunités de mobilités d’études et de stage.

Faculté de Médecine Paris-Saclay 63 rue Gabriel Péri 94270 Le Kremlin-Bicêtre Le Kremlin-Bicêtre La Mairie – Salengro Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-28T13:00:00 2021-10-28T18:00:00