JOURNEE LES INNOPRENEURS ———————— ### Ateliers de sensibilisation dédiés à la création d’entreprise issue de la recherche publique La délégation Bretagne et Pays de la Loire du CNRS et Les Innopreneurs, vous invitent à une journée de **sensibilisation à la création d’entreprise issue de la recherche publique propulsée par la valorisation**. L’objectif de cette journée est de développer l’esprit entrepreneurial à travers différents ateliers et échanges : démontrer la possibilité d’entreprendre dans une carrière scientifique et identifier le potentiel des projets orphelins qui pourront se transférer sur le marché. **Public** : **Personnels CNRS** (titulaires ou contractuels), **prioritairement les nouvellement recrutés.** [**Le programme**](https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr17/Pages/-Ateliers-de-sensibilisation-d%C3%A9di%C3%A9s-%C3%A0-la-cr%C3%A9ation-d%E2%80%99entreprise-issue-de-la-recherche-publique-(en-ligne).aspx) **sur l’intranet de la délégation du CNRS** [**Inscription**](https://limesurvey.dr17.cnrs.fr/index.php?sid=41419&lang=fr) **avant le 5 avril 2021**

En ligne et sur inscription avant le 5 avril 2021

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-27T09:00:00 2021-04-27T12:30:00;2021-04-27T14:00:00 2021-04-27T17:30:00

