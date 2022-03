Journée internationale des forêts sur le site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps Saint-Géraud-de-Corps Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Géraud-de-Corps

Journée internationale des forêts sur le site de la Charbonnière Saint-Géraud-de-Corps, 26 mars 2022

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-26

Saint-Géraud-de-Corps Dordogne Saint-Géraud-de-Corps La journée internationale des forêts organisée sous l’égide de l’ONU se tiendra cette année le 21 mars. L’opération met à l’honneur la forêt, l’arbre et le bois afin de faire découvrir à tous les citoyens leurs multiples fonctions. Des manifestations seront organisées pendant 10 jours autour de cette date.

Le “Site de la Charbonnière. Patrimoine paysan du Landais” à Saint Géraud de Corps fait partie des lieux sélectionnés pour participer à cet événement. Deux événements majeurs sont programmés : randonnées/visites guidées (à 10h puis à 16h) et randonnée spectacle (à 14h) autour du beau texte de Jean Giono: “L’homme qui plantait des arbres”. Le site sera également en accès libre toute la journée.

Site de la Charbonnière Chemin du Sud Saint-Géraud-de-Corps

