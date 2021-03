Razac-sur-l'Isle Razac-sur-l'Isle Dordogne, Razac-sur-l'Isle Journée internationale des forêts Razac-sur-l'Isle Catégories d’évènement: Dordogne

Razac-sur-l'Isle

Journée internationale des forêts, 17 mars 2021-17 mars 2021, Razac-sur-l'Isle. Journée internationale des forêts 2021-03-17 14:30:00 – 2021-03-17 16:30:00

Mercredi 17 Mars 2021 Toc, toc … les pics de Peyssac ! Des habitats remarquables s'offrent aux oiseaux des forêts sur le site de Peyssac. De l'autour des palombes au hibou moyen-duc en passant par le pic epeiche, un grand nombre d'espèces est installé à Peyssac ! Mais que mangent-ils ? Où vivent-ils ? Lors d'une ballade, vous découvrirez le mode de vie des oiseaux remarquables de Peyssac et, en particulier des nombreux pics qui passent par ici ! +33 9 72 58 24 22 beleme nature

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Razac-sur-l'Isle Autres Lieu Razac-sur-l'Isle Adresse Ville Razac-sur-l'Isle