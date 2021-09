Seignosse Seignosse Landes, Seignosse Journée Handisport – 10ème édition Seignosse Seignosse Catégories d’évènement: Landes

Journée Handisport – 10ème édition 2021-09-29 09:00:00 – 2021-09-29 16:30:00

Seignosse Landes Seignosse Le mercredi 29 septembre : 10ème édition de la journée Handisport au Pôle sportif et culturel M. Ravailhe à Seignosse. Programme :

– 9h – 10h30 : accueil des participants

– 10h – 12h et 14h – 16h30 :

Ateliers : pétanque, karaté, tennis, golf, tricycles, randonnées

Animations : balade en voitures anciennes, motos grosses cylindrées

