Ruche d'entreprises de Lille – Hellemmes, le jeudi 21 octobre à 09:00

– Ateliers de sensibilisation – Stands et échange avec le public Thématiques : * Lever les freins * Place des femmes * Oser l’entrepreneuriat * Financement Pour plus d’infos contacter LittleBigWomen

Inscription, gratuit

Semaine 3 : l'emploi et l'entrepreneuriat au féminin
Ruche d'entreprises de Lille – Hellemmes
121 rue chanzy, Lille Hellemmes

2021-10-21T09:00:00 2021-10-21T17:00:00

