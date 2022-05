Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete Fromm au Bleuet ! Banon Banon Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Banon

Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete Fromm au Bleuet ! Banon, 28 mai 2022, Banon. Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete Fromm au Bleuet ! place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

2022-05-28 11:00:00 11:00:00 – 2022-05-28 12:30:00 12:30:00 place Saint Just Librairie Le Bleuet

Banon Alpes de Haute-Provence Banon – A 11h : rencontre autour de ses deux derniers livres (traduite en direct), échanges, lectures et dédicaces.

– A 14h : randonnée littéraire Les grands espaces avec/de Pete Fromm, inscription nécessaire à l’adresse mail : resa.lebleuet@orange.fr. lebleuetbanon@orange.fr +33 4 92 73 25 85 http://www.lebleuet.fr/ place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon

dernière mise à jour : 2022-04-09 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Banon Autres Lieu Banon Adresse place Saint Just Librairie Le Bleuet Ville Banon lieuville place Saint Just Librairie Le Bleuet Banon Departement Alpes de Haute-Provence

Banon Banon Alpes de Haute-Provence https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/banon/

Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete Fromm au Bleuet ! Banon 2022-05-28 was last modified: by Journée exceptionnelle avec l’auteur américain Pete Fromm au Bleuet ! Banon Banon 28 mai 2022 Alpes-de-Haute-Provence Banon

Banon Alpes de Haute-Provence