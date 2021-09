Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Hérault, Villeneuve-lès-Béziers JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – Villeneuve-lès-Béziers Villeneuve-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Villeneuve-lès-Béziers

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – Villeneuve-lès-Béziers, 18 septembre 2021, Villeneuve-lès-Béziers. JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE – 2021-09-18 – 2021-09-18

Villeneuve-lès-Béziers Hérault Villeneuve-lès-Béziers La ville de Villeneuve-lès-Béziers profite des Journées Européennes du Patrimoine pour inaugurer l’œuvre de Pierre Marquès et Cédric Soulette. La ville de Villeneuve-lès-Béziers profite des Journées Européennes du Patrimoine pour inaugurer l’œuvre de Pierre Marquès et Cédric Soulette. +33 4 67 39 47 80 La ville de Villeneuve-lès-Béziers profite des Journées Européennes du Patrimoine pour inaugurer l’œuvre de Pierre Marquès et Cédric Soulette. dernière mise à jour : 2021-09-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Villeneuve-lès-Béziers Autres Lieu Villeneuve-lès-Béziers Adresse Ville Villeneuve-lès-Béziers lieuville 43.31649#3.28167