Journée Européenne du Patrimoine Villé, 19 septembre 2021, Villé.

Journée Européenne du Patrimoine 2021-09-19 14:00:00 – 2021-09-19 17:00:00

Villé 67220 Villé

EUR Découverte de trois lieux où l’artiste peintre René Kuder s’est exprimé.

La mairie : les saisons, la gastronomie, esquisse de la commande en vue de l’exposition universelle de 1937, les métiers.

L’église : 13 vitraux sur le thème de la Vierge Marie, patronne de la commune. Une peinture sur béton de 8 m de large “sub tum praesidium”.

L’école : à la maternelle, Soeur Ancilla et les enfants et à la primaire, le long de la cage d’escalier : les grands hommes, l’astronomie, la cuisine, la couture et la géographie.

Guides locaux dans chaque lieu.

+33 3 88 57 11 57

Découverte de trois lieux où l’artiste peintre René Kuder s’est exprimé.

La mairie : les saisons, la gastronomie, esquisse de la commande en vue de l’exposition universelle de 1937, les métiers.

L’église : 13 vitraux sur le thème de la Vierge Marie, patronne de la commune. Une peinture sur béton de 8 m de large “sub tum praesidium”.

L’école : à la maternelle, Soeur Ancilla et les enfants et à la primaire, le long de la cage d’escalier : les grands hommes, l’astronomie, la cuisine, la couture et la géographie.

Guides locaux dans chaque lieu.

dernière mise à jour : 2021-08-14 par Office de tourisme du val de Villé