JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE – MÉDIATHÈQUE ARAGON 2021-09-18 Médiathèque Louis Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Le Mans Sarthe En compagnie d’un bibliothécaire, explorez le magasin de conservation des fonds anciens de la Médiathèque, habituellement inaccessible au public.

VISITES DES COULISSES DU PATRIMOINE +33 2 43 47 48 89

