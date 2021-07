Journée européenne du matrimoine 2021 Autre lieu, 10 septembre 2021, Genève.

Journée européenne du matrimoine 2021

Autre lieu, le vendredi 10 septembre à 09:00

Les **Journées européennes du patrimoine** (JEP) se déclinent cette année autour du thème « _Gewusst wie – Faire et savoir-faire – Saper fare – Savair co far_ » **Programme 2021** Le **vendredi 10 septembre**, les JEP se déclinent au féminin avec la toute première **Journée du matrimoine** organisée en Suisse afin de promouvoir une vision mixte et égalitaire de l’héritage. Une riche programmation, didactique et inspirante à ne pas manquer. **Inscription du 30 août au 9 septembre sur** [**www.journeesdupatrimoine.ch**](http://www.journeesdupatrimoine.ch)

Gratuit

Ayant lieu chaque année en septembre, les Journées européennes du patrimoine (JEP) se déroulent autour d’un thème national. À cette occasion, divers monuments sont ouverts et présentés au public.

