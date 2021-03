Journée européenne des métiers d’art : Amma Terre, 11 avril 2021-11 avril 2021, Monein.

Journée européenne des métiers d’art : Amma Terre 2021-04-11 10:00:00 – 2021-04-11 19:00:00 Amma Terre 7 rue du Commerce

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein

Découverte de la céramique raku : Technique et Philosophie

Amandine vous propose de découvrir la terre dans tous ses états à travers la matière : liquide, douce, brute, primitive, rouge, blanche, noire, cuite, fondue, craquelée… Mais aussi de suivre les différentes étapes de fabrication d’un bol. Vous pourrez également assister à une démonstration de tournage et de tournassage.

Elle vous racontera également sa rencontre avec le raku et comment le choix de cette technique c’est aussi et surtout le choix d’une philosophie de travail. Le travail de la terre est pour Amandine étroitement lié à la nature et à ses éléments. C’est pour cela qu’elle a choisi de faire du raku. Cette technique permet un contact tout particulier avec les éléments naturels : la terre, l’eau, l’air, le feu, le bois et les métaux.

Toute la journée, une vidéo présentera la cuisson du raku

+33 6 24 82 24 72

