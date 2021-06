Moyen Moyen Meurthe-et-Moselle, Moyen JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU QUI QU’EN GROGNE Moyen Moyen Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Moyen

JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU QUI QU’EN GROGNE Moyen, 20 juin 2021-20 juin 2021, Moyen. JOURNÉE EUROPÉENNE DE L’ARCHÉOLOGIE AU CHÂTEAU QUI QU’EN GROGNE 2021-06-20 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-20 18:00:00 18:00:00

Moyen Meurthe-et-Moselle Moyen Meurthe-et-Moselle Installé au cœur de la forteresse médiéval des Évêques de Metz à Moyen depuis 1995, le musée archéologique accueille les collections issues des différentes fouilles menées dans le sud du Lunévillois par la Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Gerbéviller. A l’occasion de la Journée Européenne de l’archéologie ce dimanche 20 juin 2021, le Musée et le château Qui qu’en Grogne de Moyen sont accessibles en visite libre toute la journée de 10h à 18h. Des randonnées au départ du château démarreront à 14h puis à 16h pour assister à la visite commentée du site de la villa gallo-romaine de Lana située à Vallois. Environ 2km. Non accessible aux PMR. Pour plus d’activités, fouillez dans le programme : journees-archeologie.fr sahlg.asso54@gmail.com +33 6 82 77 34 54 Installé au cœur de la forteresse médiéval des Évêques de Metz à Moyen depuis 1995, le musée archéologique accueille les collections issues des différentes fouilles menées dans le sud du Lunévillois par la Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Gerbéviller. A l’occasion de la Journée Européenne de l’archéologie ce dimanche 20 juin 2021, le Musée et le château Qui qu’en Grogne de Moyen sont accessibles en visite libre toute la journée de 10h à 18h. Des randonnées au départ du château démarreront à 14h puis à 16h pour assister à la visite commentée du site de la villa gallo-romaine de Lana située à Vallois. Environ 2km. Non accessible aux PMR. Pour plus d’activités, fouillez dans le programme : journees-archeologie.fr Société d’Archéologie et d’Histoire Locale de Gerbéviller

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Moyen Étiquettes évènement : Autres Lieu Moyen Adresse Ville Moyen lieuville 48.4826#6.57062