En ligne, le jeudi 25 mars à 13:30

Que vous soyez étudiant, doctorant, startuper, investisseur, exécutif, salarié, chercheur ou tout simplement curieux, la Journée Entrepreneuriat Étudiant (JEE) du PÉPITE PEIPS est l’occasion unique de découvrir des projets entrepreneuriaux et l’écosystème innovant Paris-Saclay. Cette année, la JEE s’adapte au contexte sanitaire et vous offre l’occasion de la (re)découvrir autrement, immersion virtuelle ! Au programme, de 13h30 à 19h30 : 13h30 – 14h : Accueil

14h00 – 14h45 : Concours de pitchs – Projets au stade Concept en streaming depuis CentraleSupélec

15h00 -15h45 : Concours de pitchs – Projets au stade Emergence en streaming depuis CentraleSupélec

16h00 – 16h45 : Concours de pitchs – Projets au stade Avancé en streaming depuis CentraleSupélec

13h30 – 20h00 : Salon entrepreneurial virtuel, pour découvrir et networker avec de jeunes entrepreneurs talentueux

18h30 – 19h30 : Remise des prix des concours de pitchs, en streaming depuis CentraleSupélec En 10 ans, la Journée Entrepreneuriat Etudiant (JEE) du PÉPITE PEIPS est devenue l’événement incontournable du territoire Paris-Saclay en matière d’entrepreneuriat. Pour cette nouvelle édition, la Journée Entrepreneuriat Étudiant du PÉPITE PEIPS 2021 est organisée par l’Université Paris-Saclay, CentraleSupélec, la Communauté Paris-Saclay, Start in Saclay et Génius CentraleSupélec. Rencontrez les jeunes entrepreneurs du territoire Paris-Saclay et découvrez leurs projets et leurs réussites ! En ligne 8 rue Joliot Curie 91190 Gif-sur-Yvette

