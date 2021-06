Journée « Du vélo pour tous les âges ! » Saint-Aubin-du-Cormier, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Aubin-du-Cormier.

Journée « Du vélo pour tous les âges ! » 2021-06-26 – 2021-06-26

Saint-Aubin-du-Cormier 35140

Dans le cadre de sa politique mobilités, Liffré-Cormier communauté souhaite proposer à ses habitants de se (re)mettre à faire du vélo, par le biais d’animations programmées tout au long de l’année. En partenariat avec l’association Roazhon Mobility, Liffré-Cormier Communauté propose en mai et en juin, 3 journées d’animations gratuites, entièrement dédiées à l’apprentissage du vélo. Qu’il s’agisse de votre enfant, ou de vous-même, choisissez le module qui vous convient !

Rendez-vous le samedi 26 juin à Saint-Aubin-du-Cormier, espace social 7 rue Leclerc.

Au programme de la journée : du vélo pour tous les âges ! Venez apprendre ou ré-apprendre à faire du vélo, pour vous faire plaisir ! La matinée est dédiée aux enfants, et l’après-midi aux plus grands ! Alors, que vous sachiez faire du vélo ou non, il y aura forcément une animation pour vous !

Toutes les animations sont gratuites, mais nécessitent une inscription en ligne. Pour cela, merci de compléter le formulaire à l’adresse suivante : https://www.liffre-cormier.fr/actualite/journees-tous-a-velo-les-29-mai-5-et-26-juin/

Chaque animation est limitée en nombre de participants (le nombre de personnes indiqué par module sera adapté en fonction du protocole sanitaire en vigueur, le jour de l’animation: un mail vous sera envoyé pour confirmer votre participation).

