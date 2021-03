Journée du Petit Patrimoine de Pays : Sagy, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sagy.

Journée du Petit Patrimoine de Pays : Sagy 2021-06-27 – 2021-06-27 Vitrine des moulins Le Bourg

Sagy 71580 Sagy

EUR La Bresse est un territoire riche et fier de son patrimoine lié à l’eau : rivières, étangs, mares, prairies humides, lavoirs, puits et moulins ; l’eau est omniprésente.

Pour la Journée du Petit Patrimoine de Pays, octroyez-vous une escapade champêtre au coeur du pays de l’argile et de l’eau en visitant d’anciens moulins hydrauliques de la vallée de la Seille.

Première étape de votre balade bressane, la vitrine des moulins située à Sagy permet de comprendre l’histoire des moulins en Bresse. Le site donne à voir meules, roues, turbines et moteurs collectés par l’Écomusée et témoins de ce riche passé meunier.

