Campbon Loire-Atlantique Campbon Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins, le moulin ouvre ses portes.

Au programme:

9h30: départ de balade avec Terre d’Avenir. 5km autour du moulin pour une lecture de paysage… Réservation au 0633918339

Visite du moulin: réservation sur place, place limitées, Durée 30 min

Visite du verger du domaine de la Ducherais

Petit marché d’artisans, jeux en bois, découverte d’un jardin différencié

