A l’occasion du 150ème anniversaire de la naissance de Marcel Proust, le « Château de Swann » s’ouvre aujourd’hui au public. Lieu magique et caché jusqu’à présent, il s’agit de la demeure des personnages de fiction sortis tout droit de l’œuvre « Du côté de chez Swann ». Ce château à l’architecture merveilleuse et raffinée est entouré d’un parc où l’on ressent parfaitement cette source mystérieuse qui avait inspiré, il y a plus d’un siècle, le jeune Marcel Proust. Le 18 septembre sera la journée européenne du patrimoine. Durant cet évènement, cinq artistes français de renom viendront peindre le château de Swann et créer chacun une œuvre… “inachevée”, en laissant volontairement un espace blanc dans leur création. Un appel sera donc lancé aux enfants du monde entier pour compléter les œuvres inachevées des maîtres laissant place à leur imagination, leur sensibilité, leur pensée et leur ingéniosité. Picasso a dit « chaque enfant est un peintre né ». Quand ces milliards d’enfants du monde entier rencontrent de grands artistes reconnus à travers leur pinceau et leurs couleurs, que se passera-t-il ? Quelles seront les étincelles magiques et inattendues ? Et quelles œuvres exceptionnelles naîtront ? Un prix « le Petit Maupassant » sera décerné à tous les enfants qui auront correctement achevé leurs tableaux. Libérant le jugement des œuvres d’art du carcan conventionnel « des experts en arts », outre le comité de jugement, toutes les personnalités s’étant distinguées dans leur domaine de compétence (ingénieurs, médecins, écrivains, essayistes, journalistes, scientifiques, éditeurs, avocats, etc.) seront également invitées à faire leur sélection parmi les innombrables œuvres selon leur gré ; parmi les thèmes de la rêverie, de la mélancolie, de l’extravagance, de l’enthousiasme, de la turbulences, de la vivacité, etc…

