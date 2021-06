Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines, Yvelines Journée du Patrimoine à Rochefort-en-Yvelines le 18 septembre 2021 Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines Catégories d’évènement: Rochefort-en-Yvelines

Yvelines

Journée du Patrimoine à Rochefort-en-Yvelines le 18 septembre 2021 Rochefort-en-Yvelines, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Rochefort-en-Yvelines. Journée du Patrimoine à Rochefort-en-Yvelines le 18 septembre 2021

Rochefort-en-Yvelines, le samedi 18 septembre à 14:00

Un circuit commenté du centre du village, ses rues, sa place centrale, ses lavoirs suivi d’une visite guidée de l’ancien bailliage, devenu mairie, avec ses cachots.

rendez-vous sur la place des Halles à 13h45 le samedi 18 septembre 2021. Fin de la visite à 16h30. Gratuit – pas de réservation.

Circuit commenté du centre du village et visite guidée de la mairie, ancien bailliage de Rochefort-en-Yvelines. Rochefort-en-Yvelines place des Halles 78730 rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rochefort-en-Yvelines, Yvelines Étiquettes évènement : Autres Lieu Rochefort-en-Yvelines Adresse place des Halles 78730 rochefort-en-Yvelines Ville Rochefort-en-Yvelines lieuville Rochefort-en-Yvelines Rochefort-en-Yvelines