Journée des viandes Limousines et comice agricole Saint-Paul, samedi 30 mars 2024.

Au programme de cette journée, il y aura le concours bovins limousins, une vente de viande bovine et ovine issues du canton, stand de porc cul-noir, exposition de vieux tracteurs et de matériel agricole.

Restauration casse-croûte et midi sur place avec des produits locaux. Repas du soir avec DJ 20h, à la salle des fêtes de Saint-Paul (uniquement sur réservation). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 09:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Place des Platanes

Saint-Paul 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine earl.vincent@orange.fr

