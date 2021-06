Saint-Sauveur Saint-Sauveur Finistère, Saint-Sauveur Journée des moulins Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Sauveur Finistère Saint-Sauveur Thème : autour du papier. Transition du lin et du chanvre en tant que fibre papetière au XVIIIe siècle, vers le bois, fibre utilisée aujourd’hui : quelles sont les raisons de cette évolution ? Quels sont les avantages et inconvénients de chaque fibre ? Conférence suivie d’une démonstration de fabrication de papier. +33 2 98 78 92 96 http://www.moulindekereon.fr/ Thème : autour du papier. Transition du lin et du chanvre en tant que fibre papetière au XVIIIe siècle, vers le bois, fibre utilisée aujourd’hui : quelles sont les raisons de cette évolution ? Quels sont les avantages et inconvénients de chaque fibre ? Conférence suivie d’une démonstration de fabrication de papier.

Détails Catégories d'évènement: Finistère, Saint-Sauveur