Journée des familles Château de Soule, 25 septembre 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Journée des familles

Château de Soule, le samedi 25 septembre à 10:00

Des ateliers sur inscription : rencontres autour de la parentalité, yoga pour enfant, éveil musical, massage bébé, atelier d’art plastique, sophrologie, éveil à la nature, portage bébé et enfant, sieste musicale, etc. Des animations en continu : espace d’information, de création, d’échange, de jeux, de sensibilisation au zéro déchet et aux questions environnementales, etc. _**Tous les ateliers sont sur inscription**_ ### Les ateliers **10h à 11h 30** Mamans-bébés de 0 à 6/8 mois **RENCONTRE D’INITIATION AUX** **CERCLES MAMANS-BÉBÉS** Nathalie Thauvin **10h à 11h** Parents-enfants de 3 à 5 ans **YOGA ENFANT** Naturopathe – Noémie Rétif **10h à 11h** Futurs parents et parents de bébés de 0 à 6 mois **LES FUTURS PARENTS** Nadège Charpentier **11h à 12h** Toute la famille **ÉVEIL MUSICAL EN FAMILLE** Mozaïkart – Muriel Scemama **11h à 12h** Parents et grands-parents **POSER DES LIMITES SANS CRIER** Sacrés Parents – Fabienne Thollois _Et pour vos enfants :_ _11h à 12h_ _Enfants de 6 à 12 ans_ _ÉVEIL NATURE_ _Sens Actifs_ ### 12h à 13h – À TABLE ! ### Déjeuner tiré du sac. ### Apportez votre pique-nique et profitez du parc de Soule _Pendant le déjeuner :_ _12 h à 13 h_ _Tout public_ _Jeu mouvant autour des perturbateurs endocriniens Sens Actifs & Regards_ **13h à 14h** Tout public **SIESTE MUSICALE** Musicien·nes de l’Émear **14h à 15h** Parents-enfants à partir de 3 ans **ART-PLASTIQUE** Au Pinceau Tordu – Adeline Zaepffel **14h à 15h** Futurs parents et parents-enfants de 0 à 6 ans **PORTAGE BÉBÉS & ENFANTS** Kathrin Mercier **14h à 15h** Parents-enfants de 4 à 12 ans **MASSAGE ENFANT** Tisser le lien – Nathalie Bravo **15h à 16h** Parents-enfants à partir de 3 ans **FAITES EN FAMILLES** Centre social – Emilie Duoc **15h à 16h** Futurs parents **SOPHROLOGIE PRÉNATALE** Arts en Mouvements 31 – Laurence Barraud **16h15 à 17h15** Parents **SOPHROLOGIE POUR** **LES PARENTS** Centre social – Sandrine Butlingaire _Et pour vos enfants :_ _16h15 à 17h15_ _Enfants de 6 à 12 ans_ _ÉVEIL NATURE_ _Sens Actifs_ ### En continu de 10h à 18h **Centre social** * Espace jeux parents-bébés de 0 à 3 ans. * Espace coloriage. * Espace photomaton. **Regards** * Espace lecture et animation autour du livre pour les parents/sur les parents. * Espace informations. * Quiz autour de la parentalité. **Ateliers T’Parent** Stand « Zéro déchet » avec démonstration des couches lavables. **Arts en Mouvements 31** Stand d’informations. **Sens Actifs** Échanges sur les alternatives aux perturbateurs endocriniens. **Cercles mamans-bébé – Nathalie Thauvin** Stand d’informations de 13h à 18h. **Mères’veillent – Anna Valyaev** Création d’un hochet pour bébé et informations sur l’association. **Médiathèque S.-de-Beauvoir** Voyage autour d’un jeu de l’oie sur le Chaperon rouge, lectures et kamishibai, de 15h à 18h. **Ludothèque Regards** * Espace jeux en famille. * Jeux autour du numérique de 14 h à 15 h. * Grands jeux, de 15 h à 18 h. **Protection Maternelle Infantile – Karine Auletto** La chambre idéale pour bébé, questionnements sur le sommeil et l’alimentation. ### Clôture de 17h30 à 18h ### Yoga pour toutes et tous en musique ! ### [Téléchargez le programme](www.ramonville.fr/mediatheque/actualite/2021/Depliant_journeefamille_progfamille_PRINT.pdf)

Entrée gratuite, les ateliers sont sur inscription

Le centre social de Ramonville et l’association Regards organisent la journée des familles. Cette année, de nombreuses animations ponctueront la journée.

Château de Soule 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T10:00:00 2021-09-25T18:00:00