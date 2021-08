Aramon Hôtel Dieu Aramon, Gard Journée des aidants Hôtel Dieu Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Journée des aidants Hôtel Dieu, 6 octobre 2021, Aramon. Journée des aidants

Hôtel Dieu, le mercredi 6 octobre à 10:00

➡️ Quand ? À partir de 10h00 ➡️ Où ? Au Vaisseau 3008 : 9 rue de l’Hôtel Dieu 30900 Nîmes ➡️ Quoi ? Ateliers de détente et d’information proposés tout au long de la journée !

Accès libre

6 octobre 202 Hôtel Dieu 9 rue de l’Hôtel Dieu 30900 Nîmes Aramon Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T17:00:00

