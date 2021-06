Saint-Nolff Chetana KUNJ "Le Bosquet Divin de Sentience" Morbihan, Saint-Nolff Journée découverte du Yoga de la Voix Chetana KUNJ « Le Bosquet Divin de Sentience » Saint-Nolff Catégories d’évènement: Morbihan

Chetana KUNJ « Le Bosquet Divin de Sentience », le dimanche 11 juillet à 09:30

Ecrivez-nous pour recevoir la fiche détaillée du stage > [CONTACT] Inscriptions auprès de Pûjâ par sms 07 77 37 77 53 infos : [chetanakunj@gmail.com](mailto:chetanakunj@gmail.com)

60€

Atelier intensif ouvert à tous, à St Nolff (près de Vannes) Chetana KUNJ « Le Bosquet Divin de Sentience » 56250 Saint Nolff Saint-Nolff Morbihan

2021-07-11T09:30:00 2021-07-11T17:00:00

