Laffrey Laffrey Isère, Laffrey JOURNÉE DÉCOUVERTE AU LAC DE LAFFREY Laffrey Laffrey Catégories d’évènement: Isère

Laffrey

JOURNÉE DÉCOUVERTE AU LAC DE LAFFREY Laffrey, 19 juin 2021-19 juin 2021, Laffrey. JOURNÉE DÉCOUVERTE AU LAC DE LAFFREY 2021-06-19 – 2021-06-19 Base nautique du club de voile et d’aviron Base nautique du club de voile et d’aviron de Laffrey

Laffrey Isère Laffrey Le CVAL et le comité UFOLEP 38 vous invitent à une journée découverte des activités du club (voile, aviron, planche à voile, planche à ramer …) ainsi que du modélisme naval avec l’association Vapor’Alp.

Entrée libre. +33 4 76 73 15 39 https://cval.sportsregions.fr/ Le CVAL et le comité UFOLEP 38 vous invitent à une journée découverte des activités du club (voile, aviron, planche à voile, planche à ramer …) ainsi que du modélisme naval avec l’association Vapor’Alp.

Entrée libre.

Détails Catégories d’évènement: Isère, Laffrey Étiquettes évènement : Autres Lieu Laffrey Adresse Base nautique du club de voile et d'aviron Base nautique du club de voile et d'aviron de Laffrey Ville Laffrey lieuville 45.02106#5.78128