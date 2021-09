Journée de visite de 3 écoles Nantes, 16 octobre 2021, Nantes.

### L’ardepa vous propose une réflexion autour des écoles et de la manière dont elles sont conçues. Au cours d’une journée de visites itinérantes où nous découvrirons 3 écoles et 3 agences d’architectes, nous poserons plusieurs questions. – Une méthode pédagogique (type Montessori, ou encore Freinet) peut-elle influencer la conception architecture d’une école ? – L’inverse est-il possible ? – En quoi un projet d’école dépasse sa simple bâtisse pour prendre une dimension plus citoyenne? À travers 3 exemples d’écoles conçues en matériaux biosourcés (terre – paille) nous verrons aussi que ces matériaux que l’on redécouvre participent d’une dimension citoyenne que l’on aimerait à croiser plus souvent. – Bouvron, agence **Belenfant & Daubas** – Baulon, agence **Faro** – La Selle-Craonnaise, agence **Huitorel et Morais** Inscriptions auprès de l’ardepa. Départ en bus depuis Nantes à 8h30, retour à 19h (participation au frais du bus de 10€/personne, 5€ pour les adhérents).

