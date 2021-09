Orléans Salle des conférences du CHRO Loiret, Orléans Journée de sensibilisation à l’Insuffisance cardiaque Salle des conférences du CHRO Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Journée de sensibilisation à l’Insuffisance cardiaque Salle des conférences du CHRO, 29 septembre 2021, Orléans. Journée de sensibilisation à l’Insuffisance cardiaque

Salle des conférences du CHRO, le mercredi 29 septembre à 13:30

Journée de sensibilisation à l’insuffisance cardiaque – “Un parcours de soin pour un nouveau souffle” Mercredi 29 Septembre 2021 de 13H30 à 17H30 dans le Hall du CHR d’Orléans Dans le cadre de la semaine du coeur, le CHR d’Orléans et ces différents partenaires organisent dans le hall du CHR des stands d’informations à destination du grand public de 13H30 à 17H30; ainsi qu’une marche à 15H avec le Club Coeur et Santé d’Orléans. L’occasion de tester votre tension, perndre des conseils sur l’alimentation, sur l’arrêt du tabac, le sport, les gestes qui sauvent et mieux comprendre cette maladie.

Entrée gratuite avec Pass Sanitaire

Dans le cadre de la semaine du coeur, le CHR d’Orléans et ces différents partenaires organisent dans le hall du CHR des stands d’informations à destination du grand public, ainsi qu’une marche à 15H Salle des conférences du CHRO 14 av de l’hopital 45100 orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-29T13:30:00 2021-09-29T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Salle des conférences du CHRO Adresse 14 av de l'hopital 45100 orléans Ville Orléans lieuville Salle des conférences du CHRO Orléans