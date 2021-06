Paris Église Notre-Dame des Otages Paris Journée de récollection du MCR Église Notre-Dame des Otages Paris Catégorie d’évènement: Paris

9h45 : Accueil 10h45 : Pause et réflexions en petit groupe 11h30 : Mise en commun des réflexions 12h15 : Messe 13h00 : Apéritif et repas tiré du sac 15h00 : Histoire et visite de Notre-Dame des Otages Pour les paroisses du 19e et 20e arrondissements, sur le thème : « Saint Joseph » à partir de la lettre apostolique Patris Corde. Église Notre-Dame des Otages 81 rue Haxo Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-22T09:45:00 2021-06-22T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Église Notre-Dame des Otages Adresse 81 rue Haxo Ville Paris lieuville Église Notre-Dame des Otages Paris