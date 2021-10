Journée de performances Mairie de Colomiers, 30 octobre 2021, Colomiers.

Journée de performances

Mairie de Colomiers, le samedi 30 octobre à 14:00

Journée de performances – Parcours en bus samedi 30 octobre de 14h à 19h La performance est une œuvre d’art sous forme d’action menée part l’artiste lui même ou d’autres participants en direct. Laissez vous surprendre par Aria Rolland, Estelle Brossard, Naomi Coeur ou Hsing-Fu Chung, de jeunes et prometteurs performers ! Puis, vous pouvez grimper dans un bus pour un voyage Aller-Retour à Albi dans le but de découvrir la suite de l’exposition installée au Centre d’art Le Lait. 13h30 : bus Toulouse > Colomiers au départ de l’ISDAT à Toulouse 14h -15h30 : performances de finissage à colomiers 15h30-16h45 : bus Colomiers > Albi 16h45-19h30 : performances. Retour à Toulouse à 20h30 – 21h via Colomiers Veuillez vous inscrire pour le parcours en cliquant dans la bannière rose. Si vous souhaitez assister au finissage et aux persformances uniquement au Pavillon Blanc, l’inscription n’est pas requise. Entrée libre | tout public Le port du masque grand public est obligatoire dans l’ensemble du Pavillon Blanc Henri Molina. La présentation du passe sanitaire avec un QR code valide est obligatoire pour les publics de 18 ans et plus depuis le 21 juillet 2021, et pour les publics de 12 ans et plus à compter du 30 septembre 2021. Par ailleurs, du gel hydro-alcoolique est mis à disposition du public à qui il sera demandé de systématiquement se laver les mains avant d’entrer. La programmation des actions est soumise à l’évolution du contexte sanitaire et des consignes édictées par le gouvernement. N’hésitez pas à consulter régulièrement les sites www.ville-colomiers.fr et www.pavillonblanc-colomiers.fr pour retrouver les informations mises à jour régulièrement.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-30T14:00:00 2021-10-30T19:00:00