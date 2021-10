Journée “De L’Air” au Centre de Loisirs Aire-sur-l’Adour, 20 octobre 2021, Aire-sur-l'Adour.

Journée “De L’Air” au Centre de Loisirs 2021-10-20 – 2021-10-23

Aire-sur-l’Adour Landes

L’Association A.L.A.L.E vous propose de faire une pause dans votre quotidien de parents!

Venez vous ressourcer, partager, rencontrer des professionnels de la parentalité et du bien être.

Mercredi: 10h Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

Samedi: 9h Cafés Parents « la charge mentale » avec Audrey et Hervé

10h : « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

11h : Atelier cuisine, confection de bowl colorés, diététiques et pas chers! puis Repas partagé tous ensemble

13h30: Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h30 : Séance de réfexologie plantaire, avec Séverine

14h30 : Automassage en réflexologie palmaire, travail sur la colère, la tristesse, la peur,

16h30 : Bains sonores vibratoires, avec Lorycia

Tout au long de la journée: Soin Reiki de 30 minutes avec Florent

Tous les ateliers sont sur inscription et gratuits

L’Association A.L.A.L.E vous propose de faire une pause dans votre quotidien de parents!

Venez vous ressourcer, partager, rencontrer des professionnels de la parentalité et du bien être.

Mercredi: 10h Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

Samedi: 9h Cafés Parents « la charge mentale » avec Audrey et Hervé

10h : « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

11h : Atelier cuisine, confection de bowl colorés, diététiques et pas chers! puis Repas partagé tous ensemble

13h30: Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h30 : Séance de réfexologie plantaire, avec Séverine

14h30 : Automassage en réflexologie palmaire, travail sur la colère, la tristesse, la peur,

16h30 : Bains sonores vibratoires, avec Lorycia

Tout au long de la journée: Soin Reiki de 30 minutes avec Florent

Tous les ateliers sont sur inscription et gratuits

+33 5 58 71 61 63

L’Association A.L.A.L.E vous propose de faire une pause dans votre quotidien de parents!

Venez vous ressourcer, partager, rencontrer des professionnels de la parentalité et du bien être.

Mercredi: 10h Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

Samedi: 9h Cafés Parents « la charge mentale » avec Audrey et Hervé

10h : « Gérer les petits maux du quotidien » avec Béatrice

11h : Atelier cuisine, confection de bowl colorés, diététiques et pas chers! puis Repas partagé tous ensemble

13h30: Séance Hypnose en groupe, avec Sandrine

14h30 : Séance de réfexologie plantaire, avec Séverine

14h30 : Automassage en réflexologie palmaire, travail sur la colère, la tristesse, la peur,

16h30 : Bains sonores vibratoires, avec Lorycia

Tout au long de la journée: Soin Reiki de 30 minutes avec Florent

Tous les ateliers sont sur inscription et gratuits

dernière mise à jour : 2021-10-15 par