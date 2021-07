Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Journée de la pêche 2021 Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Journée de la pêche 2021 Dinard, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Dinard. Journée de la pêche 2021 2021-07-31 – 2021-07-31 Promenade des Alliés Plage de l’Écluse

Dinard Ille-et-Vilaine Prenez part à la fête de la pêche 2021 et venez découvrir les animations et expositions en lien avec le milieu. Expositions de matériels de pêche et aquariums, stands de vêtements et puces marines. Animations musicales, démonstrations de déclenchement de radeau de survie, de matelotage… Organisé par la Caisse des Orphelins des Marins Péris en Mer. Samedi 31 juillet 2021 – Digue de la plage de l’Écluse +33 2 99 16 00 00 Prenez part à la fête de la pêche 2021 et venez découvrir les animations et expositions en lien avec le milieu. Expositions de matériels de pêche et aquariums, stands de vêtements et puces marines. Animations musicales, démonstrations de déclenchement de radeau de survie, de matelotage… Organisé par la Caisse des Orphelins des Marins Péris en Mer. Samedi 31 juillet 2021 – Digue de la plage de l’Écluse dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse Promenade des Alliés Plage de l'Écluse Ville Dinard lieuville 48.63541#-2.05428