Gif-sur-Yvette CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues,salle e.100 Essonne, Gif-sur-Yvette Journée d’acueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100 Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

Journée d’acueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100, 29 novembre 2021, Gif-sur-Yvette. Journée d’acueil des doctorants de la Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes

CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues, salle e.100, le lundi 29 novembre à 13:00

**Programme** ————- ### Accueil Mot de Bienvenue, Quizz sur l’éco-système Présentation de l’éco-système Présentation de la MDD (Tout sauf formation) Témoignages de doctorants ### Sessions en // (ateliers/tables rondes) Missions doctorales Publications (outils identité chercheurs, pratiques dans les disciplines) Mobilité Formation doctorale Clôture journée d’accueil Restitution des ateliers/tables rondes et mot de fin Prix impact science et prix impact innovation ### Clôture de la journée Cocktail Stands

Doctorants de 1ère année de doctorat des ED de la GS SIS – Entrée Libre sur inscripion – Pass sanitaire demandé

La Graduate School Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes orgnaise sa premère journée d’acueil des doctorants CentraleSupélec – Bâtiment Bouygues,salle e.100 9 rue Joliot-Curie – Gif-sur-Yvette Gif-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-29T13:00:00 2021-11-29T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Gif-sur-Yvette Autres Lieu CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues,salle e.100 Adresse 9 rue Joliot-Curie - Gif-sur-Yvette Ville Gif-sur-Yvette lieuville CentraleSupélec - Bâtiment Bouygues,salle e.100 Gif-sur-Yvette