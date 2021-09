Journée d’accueil des Enseignants Bourse de commerce, 22 septembre 2021, Paris.

Journée d’accueil des Enseignants

Bourse de commerce, le mercredi 22 septembre à 14:00

Ce moment convivial est l’occasion de mettre en lumière les notions artistiques de l’exposition d’ouverture, de rencontrer l’équipe éducative de la Bourse de Commerce et de discuter des enjeux pédagogiques de vos futures visites. Programme 14h-15h30  Présentation des dispositifs de médiation culturelle à La Bourse de Commerce Estelle d’Almeida, Responsable de la Médiation Culturelle de la Bourse de Commerce- Pinault Collection.  Présentation de la saison d’expositions « Ouverture » Nicolas-Xavier Ferrand, médiateur référent contenu, Des Mots et des Arts pour la Bourse de Commerce- Pinault Collection.  Temps d’échanges Service de la médiation culturelle de la Bourse de Commerce-Pinault Collection et Enseignants. 15h30-17h  Visites de la Bourse de Commerce Vous pourrez découvrir les expositions et le bâtiment guidés par l’équipe de médiation (départs de visite guidée tous les quarts d’heure entre 15h30 et 17h) ou bien visiter librement la Bourse de Commerce. L’équipe de médiation est également disponible dans les salles d’expositions pour vous fournir des éclairages sur les œuvres et les artistes. [https://evenements.pinaultcollection.com/selection/timeslotpass?productId=10228412191441>mStepTracking=true](https://evenements.pinaultcollection.com/selection/timeslotpass?productId=10228412191441>mStepTracking=true)

Entrée gratuite, sur réservation

La Bourse de Commerce – Pinault Collection est heureuse de vous inviter à l’occasion d’une demi-journée de formation.

Bourse de commerce 2 rue de viarmes Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T17:00:00