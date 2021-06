Journée conviviale au Parcot, chantier participatif Échourgnac, 19 juin 2021-19 juin 2021, Échourgnac.

Journée conviviale au Parcot, chantier participatif 2021-06-19 – 2021-06-19 Lieu-dit Le Parcot Ferme du Parcot

Échourgnac Dordogne Échourgnac

Journée conviviale au Parcot, chantier participatif à partir de 9h : avec l’association : Maisons paysannes de France-Dordogne et coups de mains bienvenus pour préparer la saison estivale : four à pain, aire de pique-nique, sentier découvertes, visites guidées gratuites à 15h et 17h : 05.53.81.99.28

