Saint-Étienne Cinéma LE MELIES Loire, Saint-Étienne (Journée consacrée) aux invisibles du nettoyage, à St-Etienne Cinéma LE MELIES Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

(Journée consacrée) aux invisibles du nettoyage, à St-Etienne Cinéma LE MELIES, 6 décembre 2021, Saint-Étienne. (Journée consacrée) aux invisibles du nettoyage, à St-Etienne

Cinéma LE MELIES, le lundi 6 décembre à 14:00

### Programme **14h00 Méliès Jean‐Jaurès** Avant‐première du _**Film Ouistreham**_, avec Juliette Binoche, tiré du livre de Florence Aubenas. Entrée de 3 à 10 € en fonction des moyens de chacun. _**Témoignages**_ de salarié.e.s du nettoyage. _**Débat**_ avec la participation dʼun inspecteur du travail, représentant du syndicat SUD‐Travail. **17h30 Amicale Laïque Beaubrun** 25 rue Descours (_à 100 mètres de la médiathèque Tarentaize_). Bus 24 arrêt Médiathèque. Parking à proximité. _**Conférence‐débat**_ avec Julie VALENTIN et François‐Xavier DEVETTER, économistes : “Comment remédier aux dégâts humains, sociaux et économiques de lʼactuel fonctionnement du nettoyage ?” _**Témoignages**_ de salarié.e.s et dʼorganisations syndicales. Cette conférence a lieu dans le cadre de lʼInstitut du travail. Pass nécessaire. A l’initiative de la Ligue des droits de l’Homme et de Terrains d’entente. Cinéma LE MELIES 10 place jean jaurès 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Cinéma LE MELIES Adresse 10 place jean jaurès 42000 Saint-Etienne Ville Saint-Étienne lieuville Cinéma LE MELIES Saint-Étienne