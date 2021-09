Artagnan Artagnan Artagnan, Hautes-Pyrénées Journée Citoyenne Artagnan Artagnan Catégories d’évènement: Artagnan

Hautes-Pyrénées

Journée Citoyenne Artagnan, 25 septembre 2021, Artagnan. Journée Citoyenne 2021-09-25 08:30:00 08:30:00 – 2021-09-25 13:00:00 13:00:00

Artagnan Hautes-Pyrénées Artagnan Vous souhaitez agir pour améliorer votre cadre de vie ou simplement partager un moment convivial en allant à la rencontre d’autres villageois ?

Agissons ensemble dans l’espace public lors de cette journée citoyenne, nettoyons le village ! suivi d’un buffet offert et d’une après-midi de détente. Chacun, quelque soit son âge, avec ses compétences et sa bonne humeur peut participer aux différents chantiers proposés. – Rendez vous devant la salle CANAL à 8h30

– Pass sanitaire obligatoire pour le buffet (amenez vos couverts)

– Pensez à remplir le formulaire en ligne https://www.facebook.com/communeartagnan dernière mise à jour : 2021-09-15 par

Détails Catégories d’évènement: Artagnan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu Artagnan Adresse Ville Artagnan lieuville 43.40277#0.07693