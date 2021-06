Journée Abeille Aucun, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Aucun.

Journée Abeille 2021-07-03 14:00:00 14:00:00 – 2021-07-03 17:30:00 17:30:00 ancienne école AUCUN

Aucun Hautes-Pyrénées Aucun

Retrouvez-nous au Tiers Lieu d’Azun pour un après-midi de découverte des

abeilles !

– Animation sur abeilles solitaires

– Discussion et débat sur les frelons asiatiques et leurs extension

– Découverte du métier d’apiculteur.trice et des produits de la ruche

Événement gratuit et sans inscription. En plein air et dans le respect des

mesures sanitaires en vigueur.

Notre café sera ouvert pour l’occasion ! Venez découvrir notre Tiers Lieu et

profiter de son jardin en famille ou entre amis.

tierslieuvaldazun@gmail.com

