Journée à la ferme autour des plantes tinctoriales

V’île Fertile, le dimanche 25 juillet à 10:30

**Inscriptions sur Helloasso**: [https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/evenements/balade-et-atelier-autour-des-plantes-tinctoriales](https://www.helloasso.com/associations/v-ile-fertile/evenements/balade-et-atelier-autour-des-plantes-tinctoriales) **Exposition de teintures végétales réalisées par Marie-Ange Vincent (en accès libre)** Neuf panneaux réalisés en teintures végétales seront exposés dans le jardin. Les visiteurs auront un aperçu des couleurs possibles en teintures végétales et des méthodes d’impressions botaniques développées par la créatrice. Les impressions botaniques sont l’ensemble des méthodes qui permettent de transférer sur du tissu la forme et les couleurs des feuilles et des fleurs. Les végétaux sont riches en pigments et les impressions botaniques permettent de les extraire. Ce sont principalement des plantes parisiennes qui seront utilisées pour créer ces 9 panneaux. C’est une façon de mettre en lumière le patrimoine végétal de la ville et d’en montrer une particularité : leur pouvoir tinctorial. **Promenade botanique sur le thème des plantes tinctoriales** Nous adopterons le pas du promeneur pour découvrir les plantes tinctoriales (qui permettent de teindre) du Jardin d’Agronomie Tropicale. Ce sera le prétexte pour parler des grandes catégories de matières colorantes végétales (tanins, flavonoïdes…) en se penchant sur les plantes ou en levant les yeux au ciel à la recherche de noix de galle. **Atelier de teintures végétales** Il y a quelque chose de magique et d’étonnant à plonger dans les bains de teintures et d’en ressortir des tissus bleus, violets, jaunes… Chaque plante peut donner plusieurs couleurs et les participants feront l’expérience de la surprise de la chimie des teintures végétales. Avec: **Marie-Ange Vincent, créatrice végétale et animatrice des Ateliers du bricorecycleur** « C’est facile de me reconnaître dans la rue. J’ai toujours un sac qui déborde de plantes, le nez en l’air pour observer les arbres, la main dans les déchets verts pour glaner tout ce qui va pouvoir être transformé en créations végétales. De retour à l’atelier, je combine ce matériel tout simple avec les savoir-faire complexes des teintures végétales ou d’autres artisanats. C’est une façon de travailler avec la nature et d’en montrer toute la beauté. J’ai grand plaisir à partager tout cela lors des animations.» 06 73 13 59 11 [[bricorecycleur@gmail.com](mailto:bricorecycleur@gmail.com)](mailto:bricorecycleur@gmail.com)

Exposition en accès libre. Balade et atelier sur inscription

Avec Marie-Ange Vincent, créatrice et animatrice

V'île Fertile 45 avenue de la Belle Gabrielle 75012 Paris



2021-07-25T10:30:00 2021-07-25T18:00:00