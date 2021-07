Lille La MAVA Lille, Nord Journal d’un fou La MAVA Lille

La MAVA, le mardi 26 octobre à 16:00

Avksenty Ivanovitch Poprichtchine, 42 ans, modeste fonctionnaire. Isolé dans sa chambre, son obsession pour sa vocation va grandissante.C’est lorsqu’il croise le regard de Sophie, la fille de son directeur, que sa vie va basculer. Frustré de son rang social, il n’a qu’une seule idée en tête : devenir celui qu’il devrait être !

Pièce de Nikolaï Gogol, mise en scène par Janny Dumarey, musique de Adrien Coquelet et jouée par Alexandre Pinelli La MAVA 34 rue du Long Pot Lille Fives Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-26T16:00:00 2021-10-26T18:30:00

