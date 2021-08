JOUEURS – CIE LES MALADROITS Ancenis-Saint-Géréon, 9 décembre 2021, Ancenis-Saint-Géréon.

JOUEURS – CIE LES MALADROITS 2021-12-09 20:30:00 – 2021-12-09 21:45:00 Rue Antoinette de Bruc Place Rohan

Ancenis-Saint-Géréon 44150 Ancenis-Saint-Géréon

13 EUR Les deux amis dont nous allons suivre les personnages, nés dans les années 80, ont connu l’arrivée d’Internet, la fin des cabines téléphoniques, la Coupe du monde 98, les attentats du 11 septembre, les facs occupées. Ils ont connu l’explosion des vols low-cost, la liberté de s’envoler à l’autre bout du monde. Entre fiction et théâtre documenté sur fond de conflit israélo-palestinien, ce parcours initiatique raconte aussi une époque et ses résonances.

Après le succès de “Frères” et de “Camarades”, la pièce “Joueurs” est le dernier volet d’un triptyque sur l’engagement, les utopies et l’héritage. La compagnie Les Maladroits poursuit sa quête d’histoires, une épopée sur les traces d’une génération donc nous sommes les héritiers.

Poursuivez la création et échangez avec les auteurs-interprètes et un philosophes le vendredi 10 décembre à 19h dans le hall du théâtre.

Partenariat avec le théâtre de Loire Atlantique Le Grand – T

"Joueurs", une pièce de théâtre d'objets. A partir de 13 ans.

reservation@theatre-ancenis.com +33 2 51 14 17 17 https://www.theatre-ancenis.com/

