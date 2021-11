Saint-Dizier Médiathèque de Saint-Dizier Haute-Marne, Saint-Dizier Jouets anciens Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Quand on pense à Noël, on pense forcément aux jouets. Aussi la mediatheque vous invite à redécouvrir ce qu’étaient les jouets d’antan. Monsieur Dommanget, collectionneur de Saint Dizier, esposera une partie de sa collection avec des Mécano, Jouef, Dejou… C’est l’occasion d’évoquer des souvenirs ou de faire découvrir aux enfants les ancêtres de leurs jouets

Entrée libre

Monsieur Dommanget, collectionneur de Saint Dizier, exposera une partie de sa collection avec des Mécano, Jouef, Dejou…

