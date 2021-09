Orléans Salle Belle Croix Loiret, Orléans JOB DATING METIERS DE LA RESTAURATION Salle Belle Croix Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Salle Belle Croix, le mardi 28 septembre à 09:30

A vos agendas ! Nous organisons un Job Dating à Orléans **Le mardi 28 septembre 2021** **Salle Belle Croix : 141 rue du Poirier Rond 45 000 ORLEANS** Vous avez une expérience dans le domaine de la restauration ? Cette offre est faite pour vous ! Spécialiste de la restauration collective et des services hôteliers, nous concevons des solutions personnalisées pour les établissements de santé et les résidences services. Pour compléter nos équipes, nous recherchons des employés de restauration, des cuisiniers, second de cuisine, chefs de cuisine, des chefs gérants… N’hésitez pas à vous inscrire par mail pour nous faire part du créneau horaire sur lequel vous êtes disponible (matin ou après-midi). Adresse : [s.moy@restalliance.fr](mailto:s.moy@restalliance.fr) Mesures COVID-19 : – Masque obligatoire – Pass sanitaire valide

Salle Belle Croix 141 rue du Poirier Rond 45 000 ORLEANS Orléans Loiret

2021-09-28T09:30:00 2021-09-28T18:00:00

