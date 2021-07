Saint-Astier Saint Astier - La Fabrique Dordogne, Saint-Astier Job Dating Intérim Saint Astier – La Fabrique Saint-Astier Catégories d’évènement: Dordogne

Saint-Astier

Job Dating Intérim Saint Astier – La Fabrique, 16 septembre 2021-16 septembre 2021, Saint-Astier. Job Dating Intérim

Saint Astier – La Fabrique, le jeudi 16 septembre à 14:00 Entrée libre

De 14h à 16h au Centre Culturel La Fabrique à Saint-Astier Saint Astier – La Fabrique 24110 Saint-Astier Dordogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Saint-Astier Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint Astier - La Fabrique Adresse 24110 Ville Saint-Astier lieuville Saint Astier - La Fabrique Saint-Astier